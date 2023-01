Ufficiale, Gunter è della Sampdoria

L'ex Hellas Verona si trasferisce in blucerchiato e va a rinforzare la difesa di Dejan Stankovic. La formula è quella del prestito

31-01-2023 12:32

Un rinforzo per la difesa della Sampdoria: dall’Hellas Verona arriva infatti il centrale turco Koray Gunter a titolo temporaneo. Per Dejan Stankovic una pedina importante, da inserire subito nei meccanismi della squadra per provare la risalita. Il giocatore stamattina ha sostenuto le visite mediche, quindi il contratto è stato depositato in Lega calcio. Il prestito ha l’obbligo di riscatto condizionato alla salvezza da parte dei liguri. Salvezza che al momento appare come un obiettivo complicato per Quagliarella e compagni, ma c’è praticamente ancora tutto un girone di ritorno per provarci.

