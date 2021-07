Ufficiale il ritorno a Milano di Nicolò Melli

L’Olimpia Milano ha annunciato di aver raggiunto un accordo triennale per Nicolò Melli. Nato a Reggio Emilia il 26 gennaio 1991, ala grande proveniente dai Dallas Mavericks, ha già giocato con le Scarpette Rosse dal 2010-2011 al 2014-2015 -. “Nicolò – dice il general manager Christos Stavropoulos nel comunicato dell’Olimpia – è sempre stato al centro dei nostri pensieri, è il giocatore ideale, nel pieno della maturità, che volevamo perché è l’emblema del giocatore di squadra, con qualità tecniche indiscutibili. Inoltre, il suo ritorno dopo sei anni e una carriera di altissimo livello alle spalle, rappresenta per tutta l’Olimpia un motivo di orgoglio. Questo per noi è un giorno di grande felicità”.

“L’avevo detto che era un arrivederci, Milano – dice Melli nello stesso comunicato -. C’è ovviamente molta felicità nel ritrovare dopo sei anni un club che ha rappresentato tanto nella mia crescita: qui sono arrivato ragazzino, qui ho giocato le prime sfide ad alto livello, qui ho ottenuto il primo indimenticabile successo, lo scudetto. Torno diverso come giocatore, grazie alle belle esperienze ad alto livello fatte all’estero, e anche alle vittorie conquistate con altri club. E’ diversa anche Milano, rispetto a quella dalla quale sono partito: nei giocatori, nello staff tecnico, nella dirigenza stessa, che insieme alla proprietà vorrei ringraziare per quanto fortemente mi hanno cercato e voluto. Di immutato, però, ci saranno lo spirito vincente di una società che aspira sempre al massimo e la passione di una tifoseria che non vede l’ora di essere di nuovo al fianco della sua squadra: anche per queste ragioni, tornare dopo sei anni è molto stimolante”.

Melli ha cominciato a giocare a Reggio Emilia, debuttando in Serie A con la stessa squadra e rimanendovi fino al 2009-2010. Nell’estate del 2010 è approdato a Milano: la prima stagione l’ha trascorsa, in parte, in prestito a Pesaro. Ritornato all’Olimpia nel 2011, vi è rimasto fino al 2015 vincendo lo scudetto nel 2014. Nell’estate del 2015 è passato al Bamberg e dopo due anni al Fenerbahce. Ha vinto due volte il titolo tedesco e una volta quello turco e la coppa nazionale sia con il Bamberg che con il Fenerbahce. Ha giocato le Final Four di EuroLeague nel 2018 e nel 2019: nella prima ha raggiunto la finale per il titolo nella quale ha segnato 28 punti contro il Real Madrid a Belgrado. Nel del 2019 è sbarcato in NBA ai New Orleans Pelicans della NBA e nel corso della stagione che si sta per concludere è stato ceduto ai Dallas Mavericks. Ha vinto inoltre la medaglia d’argento Under 20 agli Europei di categoria del 2011 e ha giocato quattro edizioni dei campionati Europei. La mamma Julie è stata medaglia d’argento con la Nazionale Usa nella pallavolo alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984.

OMNISPORT | 09-07-2021 14:37