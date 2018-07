Attraverso i propri canali ufficiali, il Napoli ha annunciato di aver ceduto in prestito Roberto Insigne al Benevento.

Il classe '94 ha disputato l'ultima stagione al Parma, con cui ha timbrato trentadue presenze segnando cinque reti.

Con la maglia del Napoli è sceso in campo in due occasioni, una in campionato e una in Europa League, senza però riuscire a segnare.

SPORTAL.IT | 21-07-2018 12:25