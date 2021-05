Ufficiale: Javi Martinez lascerà il Bayern a parametro zero

Centrocampista, difensore centrale, leader. Al Bayern si è fatto apprezzare e ha vinto tutto quel che poteva vincere. Ma tra pochi mesi, alla scadenza naturale del contratto, Javi Martinez sarà ufficialmente libero di scegliersi una nuova destinazione.

Ad annunciare la separazione con il basco è stato lo stesso Bayern, che sul proprio sito ufficiale ha espresso sincera gratitudine per un rapporto lungo e proficuo. “Muchas gracias Javi”, è intitolato non a caso il comunicato di addio: “Il Bayern e Javi Martinez si dicono ‘addio e grazie’ dal profondo del proprio cuore dopo nove anni di successo trascorsi assieme. Il club e il giocatore hanno deciso di non estendere il suo contratto, che scade il 30 giugno. Lo spagnolo è arrivato nel 2012, diventando rapidamente uno dei pilastri della squadra”.

L’addio di Javi Martinez al Bayern era nell’aria e, puntualmente, si concretizzerà al termine della stagione. Lo spagnolo seguirà quindi le orme di compagni di squadra come Jerome Boateng e David Alaba, altri due che lasceranno i bavaresi a parametro zero: “Ho vissuto per questo club – sono le parole di Martinez – ho sempre dato tutto e sono molto felice per i titoli che abbiamo vinto insieme. Il Bayern e i suoi tifosi resteranno sempre nel mio cuore”.

Da capire ora quale sarà il destino di Javi Martinez, già accostato alla Fiorentina nell’estate del 2020. Possibile che il basco torni all’Athletic Bilbao, la squadra che aveva lasciato nel 2012 per trasferirsi al Bayern.

OMNISPORT | 04-05-2021 19:33