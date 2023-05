Ufficiale, Jordi Alba lascia il Barcellona

Dopo 11 anni dal suo ritorno da Valencia, termina l'avventura del laterale sinistro catalano con una rescissione consensuale del contratto

24-05-2023 16:02

Altro addio pesante e storio in casa Barcellona. A lasciare, questa volta, dopo Sergio Busuets e Gerard Piqué, è Jordi Alba, che si congeda dal club blaugrana dopo 11 anni di militanza. Il laterale mancino catalano, classe 1989, ha comunicato il suo addio al Camp Nou via social a un anno dalla scadenza naturale del suo contratto. Alba, in maglia blaugrana, ha fin qui totalizzato 459 partite, 19 gol e la bellezza di 91 assist. A confermare e dare ufficialità alla notizia, il comunicato del Barcellona:

“FC Barcellona e Jordi Alba hanno raggiunto un accordo per rescindere il contratto del giocatore con il club un anno prima della scadenza prevista alla fine della stagione 2023/24. FC Barcellona desidera esprimere pubblicamente la sua gratitudine ad Alba per la sua professionalità, impegno e dedizione, e il suo rapporto sempre positivo e amichevole con tutti i membri della famiglia Barça, e gli augura ogni fortuna per il futuro. Il Barça sarà sempre una casa per te, Jordi”.

Dopo quelli di Busuets e Piqué, si diceva, un altro addi o importante dal club catalano, evidentemente impegnato in un processo di cambiamento e rinnovamento anche in ottica economica, sgravandosi dagli ingaggi più onerosi dei giocatori che hanno però caratterizzato il periodo d’oro. Catalano cresciuto nella Masia, da sempre innamorato dei colori blaugrana, Jordi Alba ha vestito anche le maglie del Cornellà (da giovanissimo, tra il 2005 e il 2007), del Valencia del Gimnàstic di Tarragona e nel Valencia, prima che il Barcellona lo riacquistasse nell’estate del 2012.