Ufficiale, Juve: a gennaio torna Ihattaren dall'Ajax

31-10-2022 18:33

Un inizio di stagione nefasto, praticamente mai in campo e tanti, tantissimi problemi al di fuori che hanno coinvolto anche la mafia marocchina. E’ già finita l’esperienza in prestito all’Ajax dalla Juventus del giovane trequartista Mohammed Ihattaren.

Il club di Amsterdam ha infatti ufficialmente comunicato di non intendere esercitare l’opzione di acquisto. Il classe 2002 nativo di Utrecht ma di origini marocchine, che in Italia ha vestito (per modo di dire, viste le zero presenze) anche la maglia della Sampdoria, tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri a partire dal 3 gennaio 2023.