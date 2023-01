Ufficiale, la Roma gira Villar in prestito al Getafe. Già finita l'esperienza con la Samp

13-01-2023 21:20

Già finita l’esperienza di Gonzalo Villar alla Sampdoria, cominciata la scorsa estate. Il centrocampista di Murcia torna alla Roma che lo gira a sua volta in prestito al Getafe, come già aviva fatto nelle second part della scorsa stagione. Questo il comunicato ufficiale del club giallorosso:

“L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con il Getafe CF per la cessione a titolo temporaneo di Gonzalo Villar. L’accordo prevede inoltre l’obbligo di acquisto a titolo definitivo da parte del Getafe all’avverarsi di determinate condizioni. Villar, arrivato alla Roma nel gennaio del 2020, ha collezionato 64 presenze in giallorosso prima di trasferirsi a titolo temporaneo al Getafe nel gennaio 2022 e successivamente alla Sampdoria all’inizio della stagione in corso. Il Club augura a Gonzalo le migliori fortune per questa nuova avventura”.

