Ufficiale Mancosu al Cagliari

Il centrocampista Marco Mancosu ha firmato un contratto con il Cagliari sino al 30 giugno 2024. La giornata per il nativo del capoluogo sardo, che compirà 34 anni lunedì, è iniziata con le visite mediche a Villa Stuart a Roma, quindi il volo per il capoluogo sardo nel pomeriggio e l’arrivo a Elmas poco prima delle 18, infine la firma dell’accordo con la società rossoblu e l’abbraccio con il mister Fabio Liverani, suo allenatore a Lecce nella stagione del ritorno in A dei salentini con la doppia promozione dalla C alla massima serie.

