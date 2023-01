Ufficiale, Spezia: Sher in prestito al Groningen

17-01-2023 22:52

“Lo Spezia Calcio comunica di aver ceduto all’FC Groningen, a titolo temporaneo con diritto di opzione, le prestazioni sportive del centrocampista Aimar Sher”.

Così il club ligure annuncia il prestito del giovane iracheno naturalizzato svedese, classe 2002, in Eredivisie. Sher, arrivato allo Spezia dall’Hammarby nell’estate 2002, ha indossato la maglia degli Aquilotti in una sola occasione in Serie A, ovvero nella gara dello stadio “Marcantonio Bentegodi” della scorsa stagione (era il 3 ottobre 2021), persa per 4-0 contro l’Hellas Verona. In quell’occasione, Sher era subentrato a Kelvin Amian all’intervallo. Due, invece, le presenze in Coppa Italia, l’anno scorso contro il Lecce e quest’anno contro il Brescia.