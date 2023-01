Ufficiale, Thorgan Hazard dal Borussia Dortmund al PSV Eindhoven

31-01-2023 20:59

Dopo tanti anni, Thorgan Hazard lascia la Bundesliga. Per la verità, per un periodo al momento limitato: l’attaccante esterno belga, classe 1993 di La Louvière, passa in prestito secco, fino al termine della stagione corrente, al PSV Eindhoven, nella Eredivisie olandese.

In quest’annata, il fantasista ex Borussia Mönchengladbach, Zulte Waregem e Lens è stato poco impegnato con la maglia giallonera (a cui è legato dall’estate 2019 dopo le 5 stagioni trascorse tra le file dei “Fohlen”): sulle 21 presenze complessive, appena 6 da titolare. Col PSV Eindhoven, la possibilità di ritrovare la giusta continuità.

