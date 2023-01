Ufficiale: Villar dalla Roma al Getafe in prestito

13-01-2023 10:56

Gonzalo Villar è ora ufficialmente un nuovo giocatore del Getafe (si tratta di un ritorno per lui). Arriva in prestito dalla Roma. L’accordo prevede l’obbligo di acquisto da parte degli spagnoli, a titolo definivo, al verificarsi di alcune condizioni.

Villar era arrivato alla Roma nel gennaio del 2020, in tutto ha collezionato 64 partite in giallorosso prima di trasferirsi, a titolo temporaneo, al Getafe a gennaio 2022 e successivamente alla Sampdoria, dove era in prestito da inizio stagione. Il club della capitale, nel comunicato, augura le migliori fortune al giocatore.

