Ufficiale Zirkzee al Bologna dal Bayern Monaco

Il Bologna ha acquistato a titolo definitivo dal Bayern Monaco l’attaccante olandese Joshua Zirkzee. 21 anni, cresciuto nelle giovanili del Feyenoord, nel 2017 si è trasferito al Bayern, dove ha debuttato in prima squadra nel 2019-2020. A gennaio 2021 è passato in prestito al Parma, ma ha giocato solo 4 partite a causa di un infortunio. È andata meglio col prestito all’Anderlecht nell’estate di un anno fa: con la squadra di Vincent Kompany ha chiuso la Pro League al terzo posto e ha segnato 18 gol in 47 presenze complessive fra campionato e coppe.

