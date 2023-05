Il presidente della federazione Allenatori Italiani non le manda a dire al tecnico della Roma per le sue esternazioni post gara con il Monza e si schiera totalmente dalla parte dei direttori di gara.

04-05-2023 16:35

Renzo Ulivieri non ci sta e tuona in direzione Mourinho dopo le sue dichiarazioni contro l’arbitro Chiffi reo, secondo il tecnico della Roma, di aver non solo diretto male la gara di mercoledì sera con il Monza, ma anche di essere il peggio arbitro in circolazione.

Come riporta la Gazzetta dello Sport: “Gli allenatore di calcio sono dalla parte degli arbitri italiani, senza se e senza ma, anzi senza Mou, ma non c’è molto da scherzare perché le dichiarazioni del tecnico sono gravi ed inaccettabili, soprattutto l’aver confessato di essere andato in panchina con un microfono per, a suo dire, tutelarsi”.

“Non ho nulla di personale contro il portoghese – prosegue Ulivieri – anzi solo un mese fa l’Aiac aveva applaudito Mourinho per il suo gesto di sostegno nei confronti di Stankovic, è questa l’immagine che dovrebbe mostrare sempre un uomo di carisma come lui”.