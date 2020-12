Ultimo privilegio di Cr7 scatena la rabbia sui social

Tutta Italia rinchiusa in zona rossa, dispositivi e Dpcm studiati e ristudiati per capire se e come si può andare a fare gli auguri ai parenti, pranzo di Natale per pochi intimi e senza abbracci: l’emergenza Covid ha livellato il nostro paese, costretto a passare feste poco allegre ma non per tutti saranno festività in tono minore. C’è chi, come Ronaldo e altri giocatori della Juve, si godrà il sole di Dubai senza problemi.

Ronaldo è già partito per Dubai

La Gazzetta rivela che Cr7 – come si evince dalle stories della compagna Georgina – è già partito per Dubai dove passerà la vacanze e parteciperà ai Globe Soccer Awards del 27 dicembre. Anche altri 3-4 giocatori bianconeri hanno avuto la stessa idea ma come evadere i divieti? Semplice, anche se il Dpcm prevedeche tra il 21 e il 6 gennaio chi tornerà dall’estero dovrà stare in isolamento, per la Asl di Torino, non ci sono problemi. I giocatori possono stare in isolamento e avere contatti solo con il gruppo squadra, effettuando regolari tamponi al ritorno nei giorni successivi. Perciò chi andrà in vacanza all’estero al rientro non dovrà sospendere l’attività per fare la quarantena.

Ziliani fa partire la polemica

Tra i primi a reagire alla notizia è Paolo Ziliani. Il giornaista de Il Fatto Quotidiano scrive su twitter: “Figuriamoci se in Italia chiederemo mai a Ronaldo di provare ad essere una persona normale: tipo quelle che obbedendo alle disposizioni, se vanno all’estero nei giorni delle festività sono obbligate, rientrando, ad osservare la quarantena per non creare pericolo di contagi”.

I tifosi si indignano sui social

Scattano i commenti dei tifosi comuni: “Io per andare al lavoro questa mattina ho fatto l’autocertificazione e i Carabinieri (giustamente) mi hanno anche fermato per controllarmi… ” o anche: “Quindi Dubai fa parte della regione Piemonte?” e ancora: “La gente normale chiusa in zona rossa e questi continuano a fare ciò che vogliono”.

C’è anche tanta rassegnazione nelle reazioni: “Invece di pensare a persone che fanno i capricci non pensiamo alla maggior parte delle persone che rispettano le regole pronte a fare sacrifici per il bene degli altri ciao e ti prego ignora personaggi stupidi come Ronaldo“, prevale però la rabbia: “Ma perché, in effetti gli é stata concessa questa libertà? Allora io vado a sciare a St moritz, niente quarantena quando ritorno, ok???”. Infine la chiosa ironica: “la Lega ha detto che il protocollo prevede che devono fare la quarantena tutti gli avversari”.

SPORTEVAI | 24-12-2020 09:44