Ronaldo: "Onorato di essere tra i finalisti del Globe Soccer Awards"

Con un post sul suo profilo Instagram, Cristiano Ronaldo, ha manifestato la sua soddisfazione dopo essere stato nominato tra i finalisti per il Globe Soccer Player of the Year e of the Century.

“Sono onorato e orgoglioso di essere tra i finalisti dei premi Globe Soccer Player of the Year e Player of the Century. È sempre un piacere e una gioia assoluta ricevere un tale riconoscimento pubblico dai tifosi di calcio di tutto il mondo”.

La cerimonia con la consegna dei premi si svolegrà il 27 ottobre a Dubai.

OMNISPORT | 14-12-2020 12:29