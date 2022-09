Juventus: Pogba si opera, ecco i nuovi tempi di recupero

05-09-2022 18:43

Paul Pogba si opererà al menisco.

La notizia irrompe nel corso del tardo pomeriggio di oggi, lunedì 5 settembre. Il test di questa mattina non è andato bene. Per questo motivo, il centrocampista francese e lo staff della Juventus hanno deciso di percorrere la strada dell’intervento chirurgico. Pogba è alle prese con una lesione al menisco laterale. Si era infortunato durante la tournèe di fine luglio negli Stati Uniti. Quali potrebbero essere i nuovi tempi di recupero? Secondo quanto riportato da Sky Sport, si parlerebbe di circa sei settimane. Insomma: Pogba potrebbe rientrare giusto in tempo per i Mondiali in Qatar.

La Gazzetta dello Sport anticipa che “oggi stesso il centrocampista francese sarà sottoposto alla meniscectomia per curare la lesione al menisco laterale del ginocchio destro. In questo modo dovrà stare fuori almeno altri 40-60 giorni prima della ripresa dell’attività agonistica”. Il quotidiano sportivo ricostruisce poi quanto successo questa mattina: “Pogba aveva da poco iniziato a correre, sabato aveva postato una foto che lo ritraeva su un tapis rullante gravitazionale per non pesare sul’arto infortunato. Stamattina mentre la squadra era impegnata nella rifinitura lui ha provato a correre in campo e anche a calciare ma le sensazioni non sono state positive. Il dolore c’è ancora, così il Polpo, in accordo con la Juventus, ha deciso di non perdere altro tempo e di procedere subito con l’intervento”.

È atteso un comunicato della Juventus.