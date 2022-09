Pallanuoto, il Setterosa batte la Croazia e vola in semifinale

05-09-2022 19:07

Il Setterosa non conosce ostacoli.

Le ragazze di Carlo Silipo hanno centrato la sesta vittoria su sei incontri. Nei quarti di finale dell’Europeo di Spalato hanno battuto la Croazia per 16 a 8. La partita non è stata delle migliori. “Sono felice per questo, anche se bisogna fare molto meglio. Onore alla Croazia che è riuscita a evitare le nostre controfughe e a metterci in difficoltà in superiorità numerica. In un torneo con tanti impegni ravvicinati, una prova poco esaltante ci sta. In semifinale – sono infatti le parole di Silipo – bisognerà essere più lucidi in attacco”. Per le azzurre tipletta per Marletta, doppiette di Tabani, Gustini, Bettini e Cocchiere. In semifinale, in programma mercoledì, incontreranno la vincente di Grecia-Israele (in acqua alle 20.30). Il ct del Setterosa, ai microfoni di Rai Sport, ha poi aggiunto: “L’aspetto più importante di questa partita è che siamo di nuovo tra le prime quattro squadre d’Europa, ma ovviamente non ci vogliamo accontentare. Noi non ci vogliamo accontentare, il nostro obiettivo è alto”.

Intanto il Settebello si prepara al ‘suo’ quarto di finale in programma domani, martedì (inizio ore 16.30). Gli azzurri sfideranno a sorpresa la Francia che, domenica, ha eliminato la Serbia. “È vero che non hanno esperienza in partite di questo livello, ma hanno fatto progressi straordinari” sottolinea alla Gazzetta dello Sport il commissario tecnico, Sandro Campagna. I francesi stanno infatti lavorando in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. La Francia non entrava nelle prime otto dagli Europei dal 1958. A luglio, a Strasburgo, nella Final Eight di World League, il Settebello superò la squadra di Bruzzo per 9-8.