Ultras Milano: appello a tutti i tifosi Olimpia

Arriva il Panathinaikos e gli Ultras Milano auspicano che il Paladesio diventi una bolgia. Per battere i greci, in una sfida fondamentale per il proseguimento dell'avventura in Eurolega di James e compagni, serve anche il sesto 'uomo'.

"Sarà la gara più importante del nostro cammino europeo ed occasione unica per raggiungere finalmente il livello dell’elite cestistica, a Desio vogliamo essere una cosa sola con la squadra. Per questa ragione gli Ultras Milano chiamano a raccolta tutto il popolo biancorosso ed invitano tutto il resto del palazzo ad abbandonare per una volta il ruolo di semplice spettatore per diventare protagonista con la voce e la partecipazione al tifo" hanno fatto sapere gli UM attraverso una nota.

SPORTAL.IT | 21-03-2019 12:25