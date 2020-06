La Pallacanestro Varese ha annunciato l’avvenuto ingaggio di Giovanni De Nicolao.

Playmaker classe 1996, ha firmato un contratto che lo legherà al club biancorosso fino al termine della stagione sportiva 2021-2022. De Nicolao, fratello dell’Andrea che ha vestito la canotta biancorossa dal 2012 al 2014, lo scorso anno ha giocato in Serie A2 per la Fortitudo Agrigento. Per lui si tratta della prima esperienza in assoluto in Serie A.

SPORTAL.IT | 12-06-2020 11:05