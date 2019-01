Juventus, il difensore lo porta Cristiano Ronaldo

Possibili importanti novità in casa bianconera. Benatia, stanco di restare in panchina a guardare giocare gli altri, starebbe spingendo per lasciare la Juventus. Tante le offerte sul tavolo, soprattutto quella, dorata, dell’Al-Duhail. Il club del Qatar sarebbe pronto a garantire al nazionale marocchino un ingaggio da cinque milioni di euro, netti, a stagione. Buon incasso anche per la società bianconera che, dall’Al-Duhail, riceverebbe, per il cartellino di Benatia, circa otto milioni di euro (con i bonus si arriverebbe a circa 10 milioni).

Allegri avrebbe preferito trattenere l’ex difensore di Roma e Bayern Monaco ma, alla luce della volontà dello stesso Benatia di andare a giocare altrove, ecco la ricerca di un sostituto. Il nome caldo sarebbe quello di Martin Caceres. Attualmente sotto contratto con la Lazio (in scadenza a giugno), il 31enne difensore uruguaiano fatica a trovare spazio con Simone Inzaghi. Pareva destinato al Parma ma l’inserimento della Vecchia Signora avrebbe cambiato le carte in tavola. Caceres conosce perfettamente l’ambiente Juventus, avendo giocato con la casacca bianconera dal gennaio del 2012 al 2016 (7 reti in 110 presenze totali). Sarebbe un gradito ritorno in un club con cui ha vinto 10 trofei.

Caceres ma non solo. Tra i possibili sostituti di Benatia, ci sarebbe anche Bruno Alves, portoghese in forza al Parma e grande amico di Cristiano Ronaldo: previsto nei prossimi giorni un incontro con il dirigente crociato Faggiano.

Skrtel, ex del Liverpool attualmente al Fenerbahce e Ivanovic, navigato difensore ex Chelsea, ora nelle fila dello Zenit, è un’altra opzione. Paratici sarebbe al lavoro per individuare il giocatore giusto che possa dare una mano e non far rimpiangere Benatia, giocatore che, seppur utilizzato con il contagocce, è stato comunque importante per le fortune della Juventus.

SPORTAL.IT | 25-01-2019 09:50