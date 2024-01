Un 'micro' strappo ferma Nadal, niente Open d'Australia

Lo spagnolo e' tornato a giocare in singolare a Brisbane un anno dopo l'infortunio

07-01-2024 17:10

Nuovo stop per Rafa Nadal dopo le tre ore e 25 minuti di partita, persa, contro Jordan Thompson nei quarti di finale degli Open d’Australia. Il campione deve rinunciare al torneo a causa di “un micro strappo muscolare” alla coscia sinistra, evidenziato dalla risonanza magnetica. “Per fortuna – dice sui social – Non nella stessa parte in cui ho avuto l’infortunio” che lo ha costretto ad operarsi ad un’anca e stare fermo un anno.

Il problema non sembra grave, ma che comunque gli impedisce “di competere al massimo livello. Nadal tornera’ in Spagna per curarsi e riposarsi per essere pronto per l’inizio del Roland Garros a fine maggio.L’ex numero 1 del mondo, 22 titoli del Grande Slam nel palmares e’ sceso al 672mo posto del ranking dopo la sua lunga sosta.

Rafael Nadal, 38 anni, non giocava in singolare dalla sconfitta al secondo turno degli Australian Open del 18 gennaio 2023.