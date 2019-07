Un ungherese per Reggio Emilia

La Pallacanestro Reggiana ha annunciato di aver raggiunto un accordo di durata biennale, con uscita bilaterale in favore di entrambe le parti al termine della prima stagione, con l’atleta

Dávid Vojvoda.

Ungherese classe 1990, Vojvoda ha finora sempre militato in patria, vestendo prima le maglie del Kaposvári, poi dello ZTE e dell’Atomeromu SE ed infine, dal 2013 fino all’ultima stagione,

dello Szolnoki Olaj, giocando anche contro la Pallacanestro Reggiana in Eurochallenge. MVP della Lega Ungherese (che ha vinto tre volte in carriera) nel 2018, nell’annata appena

conclusa Vojvoda ha segnato 17,3 punti con 5,1 rimbalzi e 4,9 assist, disputando anche la Fiba Europe Cup.

Da diversi anni colonna portante della sua nazionale, Vojvoda ha anche affrontato l’Italia nel corso delle ultime qualificazioni ai Campionati Mondiali siglando 25 punti nel corso del match di

andata e 15 punti in quello di ritorno.

"Sono davvero contento di poter vestire la maglia della Pallacanestro Reggiana – ha detto il magiaro – iniziare questa nuova avventura rappresenta sicuramente uno dei momenti più felici della mia carriera. Dopo tante stagioni piene di soddisfazioni in Ungheria, volevo mettermi alla prova anche in un campionato estero. Penso che la Grissin Bon sia un’opportunità fantastica per me e vi assicuro che sono davvero motivato nel voler fare una stagione che ci regali tanti successi”.

