Una nuova pretendente per Alex Sandro

Paris Saint Germain e Manchester United non sono gli unici club interessati ad Alex Sandro.

Secondo quanto riportato da alcuni media spagnoli, il Barcellona avrebbe sondato il terreno proprio per il brasiliano. I blaugrana cercano un terzino sinistro e il nome del giocatore bianconero è in cima alla lista degli obiettivi, insieme a Filipe Luis dell’Atletico Madrid.

La Juve hà già rifiutato, in estate, offerte superiori a 50 milioni dall’Inghilterra. Per lasciar partire Alex Sandro, serviranno (almeno) 10 milioni in più. Attenzione però al Real Madrid, che potrebbe chiedere uno scambio a gennaio con Marcelo.

SPORTAL.IT | 04-10-2018 18:05