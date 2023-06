Per il selezionatore azzurro l'attenzione è al gioco: "Siamo una squadra vera che vuole divertire la gente, abbiamo saputo già stupire".

30-06-2023 22:25

Alberto Bollini, che cercherà di regalare un po’ di azzurro all’estate italiana (l’Europeo U19 è in programma a Malta dal 3 al 16 luglio, contro Malta, Portogallo e Polonia in palio la semifinale), racconta a ‘Il Corriere dello Sport’ l’obiettivo della sua Selezione, che incontra difficoltà logistiche, ma che ha in poppa il vento dell’entusiasmo: “Questo gruppo è una squadra, il nostro assillo deve essere il gioco e non la vittoria; vogliamo fare un calcio propositivo e regalare divertimento alla gente, all’inizio non ci consideravano all’altezza delle più forti. Abbiamo vinto un girone di ferro e la manifestazione è breve, ma atleticamente dobbiamo ancora allinearci”.

Queste le riflessioni sui suoi ragazzi e sugli avversari del Girone A: “Miglioreremo giocando, alcuni hanno finito prima la stagione, altri hanno fatto le fasi finali del Campionato Primavera, altri ancora hanno disputato il Mondiale U20, una dozzina di ragazzi sono stati impegnati con la Maturità.. Malta è una Nazionale che ha da 4 mesi a disposizione il suo gruppo; il Portogallo punta sul gioco e sulle ali, è fortissimo; la Polonia è la più spigolosa, ma l’abbiamo battuta nella prima fase. Questa generazione ha saltato l’Europeo U17, è quella che ha risentito di più del periodo Covid – 19, abbiamo provato a ricomporre il giusto mosaico”.

A portare in alto il vessillo tricolore ci sono alcune facce note: “Ndour ha grande entusiasmo e notevole talento, lo spirito di chi ha giocato in Argentina, come Esposito, Faticanti, Lipani e Pisilli, è la forza di questa squadra”.

Questo l’elenco dei convocati diramato dal CT:

Portieri: Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone).

Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Borussia M.), Alessandro Dellavalle (Torino), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta).

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Luca Lipani (Genoa), Cher Ndour (Benfica), Niccolò Pisilli (Roma).

Attaccanti: Luca D’Andrea (Sassuolo), Francesco Pio Esposito (Inter), Luis Hasa (Juventus), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza).