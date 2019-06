Under 20, Italia beffata dal Var: è fuori

Niente da fare per l’Italia Under 20, che perde al Mondiale di categoria, in corso di svolgimento in Polonia: gli Azzurri cadono in semifinale con l’Ucraina. 1-0 per gli avversari della squadra di Nicolato, a decidere il gol di Buletsa al 55’.

Primo tempo noioso, nella ripresa trovato il vantaggio gli ucraini vanno vicini al raddoppio ma poi restano in dieci per l’espulsione di Popov. E il grido di gioia di Scamacca, al 92’, rimane strozzato in gola: la sua rete viene annullata, dopo il controllo al Var, per un fallo su un difensore, molto dubbio.

SPORTAL.IT | 11-06-2019 19:31