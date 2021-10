Under 21, Qualificazioni Euro 2023: oggi Italia-Bosnia

L’Italia Under 21 affronterà, oggi in trasferta, la Bosnia. Obiettivo vittoria per gli azzurrini per continuare il percorso di qualificazioni all’Europeo 2023 a punteggio pieno.

L’Italia U21 di Paolo Nicolato è attesa da un doppio test importante in questo mese di ottobre. Alle 17.30 gli azzurrini faranno visita alla Bosnia per le qualificazioni agli Europei di categoria. Dopo aver battuto Lussemburgo (3-0) e Montenegro (1-0), l’Italia U21 potrà testare la bontà del lavoro svolto tra il match di oggi e quello di martedì prossimo a Monza contro la Svezia, quando l’asticella si alzerà.

“Mi aspetto segnali di crescita se servisse dovremo saper fare una partita ‘sporca'”, queste le parole del tecnico italiano, Nicolato. Intanto, la Bosnia è partita con il freno a mano tirato e nelle prime tre partite ha raccolto solo due punti. Dopo il 2-2 contro il Montenegro sono infatti arrivati il ko interno contro l’Irlanda (2-0) e l’1-1, sempre in casa, contro la Svezia.

Queste le probabili formazioni:

BOSNIA (4-2-3-1): Cetkovic; Dedic, Milojevic, Barisic, Nikic; Begic, I. Savic; Drlja, Basic, Kulasin; Masic. Allenatore: Starcevic.

A disposizione: Dizdarevic, Marjanovic, Pavlovic, Colic, Djokanovic, Grgic, Tahric, M. Savic, Zubanovic.

ITALIA (4-3-3): Russo; Bellanova, Pirola, Carboni, Udogie; Rovella, Tonali, Ricci; Cancellieri, Lucca, Colombo. Allenatore: Nicolato.

A disposizione: Turati, Lovato, Cambiaso, Okoli, Udogie, Brescianini, Fagioli, Vignato.

08-10-2021