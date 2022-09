Raspadori segna, Donnarumma para tutto: Italia alla Final Four di Nations League

26-09-2022 22:52

L’Italia si qualifica per la Final Four di Nations League per la seconda volta consecutiva.

Decisivo il successo per 2-0 contro l’Ungheria che si era presentata all’ultima giornata del girone al primo posto: in gol Giacomo Raspadori al 27′ del primo tempo e Federico Dimarco al 5′ della ripresa.

Davanti a 60mila tifosi magiari, gli Azzurri di Roberto Mancini passano in vantaggio grazie all’attaccante del Napoli, che approfitta di un clamoroso errore in retropassaggio di Szoboszlai per scartare Gulacsi e depositare in fondo al sacco dopo un contrasto tra lo stesso portiere e Gnonto.

Tra una parata e l’altra di uno strepitoso Gianluigi Donnarumma, il 2-0 arriva al 52′ con Dimarco, che si fa trovare pronto sul secondo palo su assist basso dalla destra di Cristante, realizzando il 1500° gol della nazionale italiana. Che, nelle final four in Olanda troverà certamente i padrini di casa, la Croazia e una tra Portogallo e Spagna.

Nell’altro match del gruppo 3 di Lega A, l’Inghilterra (già retrocessa), pareggia per 3-3 con la Germania a Wembley per una classifica definitiva che recita: Italia punti 11, Ungheria 10, Germania 7 e Inghilterra 3.