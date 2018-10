Un'ottima Lazio espugna il Velodrome

Dopo la pesante batosta subita dall'Eintracht Francoforte nella scorsa giornata di Europa League, la Lazio espugna il Velodrome di Marsiglia, battendo gli uomini allenati da Rudi Garcia per 3-1.

La squadra biancoceleste va subito in vantaggio al decimo minuto, grazie a un gran colpo di testa di Wallace che svetta sopra a tutti anticipando anche l'uscita di Mandanda. Gli uomimi di Inzaghi sfiorano poi il raddoppio in due occasioni con Caceres che spedisce fuori e con Immobile che colpisce il palo.

Allo scoccare dell'ora di gioco la Lazio trova finalmente il raddoppio: Immobile manda in porta Caicedo con un gran passaggio e l'attaccante sudamericano batte con freddezza il portiere francese.

All'86esimo Payet accorcia le distanze con un bellissimo gol su punizione, ma Marusic chiude la partita cinque minuti più tardi con un gran mancino che si infila sotto l'incrocio dei pali.

Nell'altra sfida del girone H, l'Eintracht vince in casa contro l'Apollon Limassol per 2-0, confermandosi in testa al raggruppamento a punteggio pieno.

SPORTAL.IT | 25-10-2018 23:05