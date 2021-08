Urania Milano, Tristin Walley completa lo starting five dei Wildcats

Tristin Walley , Ala grande di 2.01 classe 1996, lo scorso anno in Svezia a Lulea , il prodotto di Arkansas State racconta tutto il suo entusiasmo per la prossima stagione:

“Sul parquet sono un combattente , amo andare a rimbalzo, difendere e so segnare in diversi modi. Sarà davvero molto eccitante poter giocare a Milano , una città che ho sempre sognato di visitare e conoscere, non vedo l’ora di dare tutto per Urania e per provare ad esaltare i tifosi Wildcats”.

OMNISPORT | 06-08-2021 18:27