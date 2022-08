US Open 2022, Camila Giorgi: “Sto giocando a un livello molto alto”

30-08-2022 12:40

Esordio positivo per Camila Giorgi agli Us Open. La tennista marchigiana ha eliminato in tre set, se pur con qualche rischio, l’ungherese Anna Bondar, con il punteggio finale di 4-6, 6-3, 6-1.

La chiave del match? La svolta della partita è arrivata grazie al controbreak messo a segno dalla Giorgi; da quel momento la tennista italiana ha preso fiducia per poi completare la rimonta e accedere al turno successivo nel torneo statunitense.

“Nel primo set non ho giocato molto bene, ma è normale non avendo continuità in un anno molto particolare per me dove ho giocato molto poco. Nonostante tutto sto giocando a un livello molto alto, specialmente nel secondo e nel terzo set“. Queste le dichiarazioni di Camila al termine del match che prosegue: Molti errori erano di posizione o facevo colpi che non c’entravano nulla, poi le cose sono migliorate. Questo è un torneo molto particolare, è uno Slam, dà molta energia anche se li vivo tutti in maniera uguale“.