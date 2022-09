US Open 2022: la finale sarà tra Iga Swiatek ed Ons Jabeur

09-09-2022 08:30

Nella notte italiana, si sono giocate le due semifinali del tabellone di singolare femminile degli US Open 2022: sul cemento di Flushing Meadows, l’ultimo atto in programma domani, sabato 10 settembre, alle ore 22.00 italiane, metterà di fronte la polacca Iga Swiatek e la tunisina Ons Jabeur.

La sfida più bella ed interessante è stata senza dubbio quella in cui Swiatek, numero 1 del seeding e del mondo, batte in rimonta la bielorussa Aryna Sabalenka, testa di serie numero 6, con lo score di 3-6 6-1 6-4 dopo due ore e tredici minuti di battaglia. La tennista polacca si ritrova addirittura per due volte sotto di un break, ma dal 2-4 trova un parziale di 16 punti a 4 con cui si porta in finale. A fare la differenza il minor numero di gratuiti di Swiatek, 31 contro i 44 di Sabalenka.

Nella parte bassa del tabellone invece, l’altra semifinale dura esattamente la metà del tempo. Jabeur, numero 5 del seeding, la quale da lunedì sarà in ogni caso la nuova numero 2 WTA, impiega appena un’ora e sette minuti per liquidare la transalpina Caroline Garcia, testa di serie numero 17, con il punteggio di 6-1 6-3.

Iga Swiatek vs Aryna Sabalenka 3-6 6-1 6-4

Ons Jabeur vs Caroline Garcia 6-1 6-3