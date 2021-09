US Open: avanti Schwartzman e Medvedev, Tsitsipas fuori a sorpresa

Ci sono dei big che avanzano, come Diego Schwartzman o Daniil Medvedev, ma non mancano le sorprese agli US Open. E una delle più colossali arriva da Stefanos Tsitsipas, eliminato già ai sedicesimi di finale dopo oltre quattro ore di battaglia da Carlos Alcaraz. Finisce 6-3, 4-6, 7-6(2), 0-6, 7-6(5) per lo spagnolo.

Nessun problema, invece, per Schwartzman e Medvedev, capaci entrambi di imporsi per 3-0 rispettivamente su Molcan e Andujar. E nel tabellone femminile prosegue la corsa di Simona Halep (che batte in tre complicatissimi set Rybakina), Garbine Muguruza (anche per lei tre set, ma molto più agili, contro Azarenka). Vola invece Krejcikova, che stende in due set e soli 74 minuti Rakhimova.

OMNISPORT | 04-09-2021 08:33