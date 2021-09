US Open, Azarenka si schiera a favore del vaccino

Victoria Azarenka che ha superato il secondo turno degli US Open battendo una buona Jasmine Paolini ha spiegato in conferenza stampa.

“Ci sono diverse opinioni in merito, anche se, per fortuna, vedo che la maggior parte delle persone e’ progressista e cerca di andare avanti, cercando una soluzione al problema del Covid-19: la soluzione di cui disponiamo, in questo momento, e’ il vaccino. Voglio iniziare a parlarne anche con gli altri giocatori, perche’ questa discussione dovrebbe essere centrale nel mondo del tennis: e’ un po’ strano, dal mio punto di vista, sapere che gli spettatori sono obbligati a vaccinarsi mentre noi no“.

E poi: “È inevitabile procedere alla vaccinazione di tutti gli atleti, come gia’ altri campionati stanno facendo. Non ha senso procrastinare, dico davvero: tutti noi vogliamo essere al sicuro e continuare a fare il nostro lavoro lontano dai rischi. Almeno questa e’ la mia opinione, per il resto rispetto le opinioni di tutti in merito, eccetto quelle complottiste“.

OMNISPORT | 02-09-2021 12:59