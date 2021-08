US Open femminili: forfait di Jennifer Brady e Jelena Ostapenko

Avrebbero dovuto giocare i loro match di primo turno di singolare femminile degli US Open e invece devono ritirarsi per problemi fisici. La statunitense Jennifer Brady, semifinalista a New York l’anno scorso, era opposta alla britannica Emma Raducanu, rivelazione del torneo di Wimbledon, ma ha dovuto dare forfait per un infortunio non negli specificato e verrà sostituita dalla svizzera Stefanie Voegele. La lettone Jelena Ostapenko, trionfatrice al Roland Garros nel 2017, non giocherà invece contro l’argentina Nadia Podoroska per un problema alla gamba destra, al suo posto scenderà in campo la belga Greet Minnen.

OMNISPORT | 31-08-2021 19:01