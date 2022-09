US Open: Fognini sogna per un set, Nadal esce alla distanza e passa il turno

02-09-2022 09:30

Fabio Fognini ci ha sperato per un set nel secondo turno dello US Open 2022 contro Rafael Nadal, ma alla fine il mancino di Mancor è stato semplicemente più forte, fisicamente più prestante e con più freccie al proprio arco.

Dopo aver vinto il primo set ed essersi portato sul 4-2 nel secondo, Fognini si spegne, regala cinque game consecutivi a Nadal che si porta sull’1-1, 13 dei successivi 15. Finisce 2-6 6-4 6-2 6-1 in due ore e 42 minuti di gioco.

Nel prossimo turno, il vincitore di 22 titoli del Gran Slam se la vedrà contro il francese Richard Gasquet.

Imprevisto per Nadal sul 3-0 nel quarto set, quando si colpisce con una devastante racchettata sul volto. Dopo aver colpito una palla di rovescio, la racchetta colpisce il campo e gli rimbalza in faccia, costringendolo a interrompere un attimo il gioco attendendo a terra il proprio allenatore. Lo stesso Fognini, molto sportivamente, si avvicina per assicurarsi della buona condizione dell’avversario.

Fognini dunque non ripete l’impresa di sette anni fa, quando in tre set demolì Nadal in una delle più belle prove della sua carriera.