US Open, Giorgi: "Voglio fare qualcosa di importante"

29-08-2022 14:29

Intervistata a La Gazzetta dello Sport, Camila Giorgi ha dichiarato di non voler stravolgere il suo tennis in vista degli US Open: “Affronterò la prima partita come sempre, col mio gioco. Non l’ho mai affrontata, ma io entro in campo con tutte per imporre il mio ritmo e il mio tennis. A volte ci riesco, a volte meno… Di sicuro mi sono allenata molto intensamente nelle ultime settimane. Voglio fare qualcosa di importante. Mi sono concentrata sul cercare di ridurre al minimo gli errori. A volte ne bastano pochi per girare in negativo una partita”.

Gli US Open saranno l’ultimo Slam e l’ultimo torneo per Serena Williams, ma Camila Giorgi è concentrata principalmente su se stessa: “Sì, anche se ammetto di non seguire tanto il tennis femminile… Ma Serena è unica. Tutto il mondo sa chi è, la sua voglia di vincere l’ha resa un esempio per molte di noi”.

Infine, la Giorgi ha chiuso l’intervista parlando di come vestirà agli US Open, optando per una decisione inusuale: “Stavolta per New York io e mia madre abbiamo scelto un look diverso da come siete abituati a vedermi. Pizzo nero. So che eravate abituati a vedermi con i rosa e i celesti, ma stavolta avevo voglia di qualcosa di grintoso ed elegante, e il nero è perfetto”.