US Open, il ritorno di Nadal: ora sfida contro Fognini

31-08-2022 12:21

Non giocava a New York dal 2019, Rafael Nadal. Nella notte il maiorchin è tornato a Flushing Meadows dopo il ritiro forzato a Wimbledon in semifinale e la sconfitta al secondo turno a Cincinnati. quattro volte campione del torneo ha battuto Rinky Hijikata in quattro set.

A fine match queste le sue dichiarazioni: “Non è stata una partita facile. Non sono partito bene, ho giocato un brutto turno di battuta e non ho sfruttato le chance per rientrare. Diciamo che ho sentito anche un po’ di nervosismo nella parte iniziale della partita.Ma non è mai facile ricominciare a giocare su questi campi, soprattutto di sera.

E poi: “Sapevo che oggi non avrei vinto il torneo ma sapevo anche che avrei potuto perderlo: questo mi ha fatto pensare” Nadal si è poi ovviamente soffermato sul problema agli addominali che gli ha impedito di anticipare il rientro sul cemento nordamericano e che gli ha ovviamente negato la possibilità di provare ad allungare la striscia di successi Slam a Wimbledon”

Non è mancata anche una risposta alla critica di John McEnroe per le ‘perdite di tempo’ oltre i venticinque secondi.

“Sudo molto durante i match e ho ricevuto migliaia di warning per questa cosa. Non ricevo trattamenti privilegiati, se mi devono dare un avvertimento lo fanno senza problemi” ha spiegato. “Tornare su questo campo significa molto per me” ha poi concluso.