US Open, Kyrgios elogia la carriera di Serena Williams

03-09-2022 14:31

Nick Kyrgios ritiene che nessun altro giocatore sarà in grado di emulare la carriera di Serena Williams, dopo che la leggenda del tennis ha confermato il suo ritiro. La Williams è stata sconfitta 7-5 6-7 (4-7) 6-1 da Ajla Tomljanovic – ex compagna di Kyrgios – ieri nel terzo turno degli US Open.

Questo ha posto fine alla sua carriera di giocatrice, anche se la quarantenne ha lasciato aperta la porta per un eventuale ritorno.

Kyrgios, che ha sconfitto J.J. Wolf ed affronterà il campione maschile in carica Daniil Medvedev, si dice quasi in soggezione per i risultati raggiunti dalla Williams, che ha vinto 23 volte uno Slam, risultati avvicinati in campo maschile solo da Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic.

“Ha avuto una carriera che credo non potrà essere emulata da nessun altro”, ha detto Kyrgios. “Ci sono un paio di uomini che stanno cercando di raggiungerla negli slam, ma Nadal, Serena, Federer, Novak, sono atleti di una generazione unica – non mi metterei mai nella stessa categoria. È un momento speciale per lei, ha giocato benissimo, ha vinto due partite e ha sfiorato la vittoria [contro Tomljanovic], è un bel modo di andarsene. Apprezzo quello che ha fatto e sono sicuro che anche tutti in questo posto lo fanno”.

Dopo aver battuto Wu Yibing, il numero uno del mondo Medvedev ha detto della Williams: “È stato un match pazzesco, è stato vicino alle tre ore. È sicuramente un peccato che abbia perso. Se è l’ultima partita della sua carriera, è stato sicuramente un match incredibile e lei era davvero vicina alla vittoria. Ajla ha giocato ad un ottimo livello, non era facile contro il pubblico ed è stato un match di alto livello”.

La Williams si congeda con il maggior numero di vittorie negli slam nell’Era Open di qualsiasi giocatore, uomo o donna.