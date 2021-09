US Open, Novak Djokovic e Jannik Sinner agli ottavi

Il serbo numero 1 del mondo Novak Djokovic raggiunge gli ottavi di finale degli US Open ma fatica più del previsto per battere il giapponese Kei Nishikori. 6-7 6-3 6-3 6-2 il punteggio in due ore e 32 minuti a favore del serbo che ora continuerà il suo cammino verso uno storico Grande Slam incontrando il vincente del match tra il russo Aslan Karatsev e lo statunitense Jensen Brooksby.

Jannik Sinner invece ha impiegato 3 ore e 42 minuti per piegare al quinto set il francese Gael Monfils, già protagonista due anni fa sempre a Flushing Meadows ma nei quarti di finale di una partita epica, anche quella persa, contro un altro italiano, Matteo Berrettini. 6-7 6-2 6-4 2-6 6-3 il punteggio a favore del 20enne altoatesino che ora affronterà il vincente tra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Jack Sock.

OMNISPORT | 05-09-2021 00:09