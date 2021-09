US Open, Opelka multato 10mila dollari per la borsa

Agli US Open opelka si è beccato una multa da 10mila dollari. Il motivo? la scritta “Tim Van Laere Gallery” del suo sacchetto: troppo grande rispetto agli standard previsti dal regolamento e considerata “sponsorizzazione occulta”. Su Twitter, Opelka ha polemicizzato: “Forse quest’anno agli us Open stanno facendo fatica con la vendita dei biglietti… Diecimila dollari per una borsa rosa mi sembrano soldi buttati”.

In conferenza stampa Opelka ha detto la sua: “Dai, sembra uno scherzo. L’arbitro mi ha detto che era troppo grande, che avrei dovuto misurarla, ma eravamo sicuri che il logo fosse della grandezza regolamentare. Mi ha detto di nasconderla e l’ho fatto. Poi mi è arrivata la multa… L’ho trovata davvero troppo dura come punizione. Il mio lavoro non è misurare la grandezza del logo della borsa, come mi ha detto l’arbitro, io gioco a tennis, ho cose più importanti su cui concentrami. E la cosa assurda è che ho spezzato in due una racchetta e non ho ricevuto nemmeno un dollaro di multa…Davvero, mi sembra tutto ridicolo”.

OMNISPORT | 05-09-2021 20:33