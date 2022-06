US Open: porte aperte a russi e bielorussi

14-06-2022 21:43

Gli organizzatori dell’ultimo torneo del Grande Slam di quest’anno hanno annunciato che i tennisti russi e bielorussi potranno partecipare allo US Open, che è in programma sui campi in cemento newyorchesi di Flushing Meadows dal 29 agosto. Non sarà così invece a Wimbledon, che inizia il 27 giugno e dove i rappresentanti di Russia e Bielorussia non potranno giocare: per protesta ATP e WTA non assegneranno punti per i Championship e questo potrebbe aver influito sulla decisione opposta da parte degli statunitensi.

Daniil Medvedev potrà quindi difendere il titolo conquistato l’anno scorso, quando negò clamorosamente il Grande Slam a Novak Djokovic in finale. Con lui ci saranno i suoi connazionali russi Andrey Rublev, Karen Khachanov, Aslan Karatsev e il bielorusso Ilya Ivashka, mentre tra le donne ci saranno le bielorusse Aryna Sabalenka, Victoria Azarenka e Aliaksandra Sasnovich e le russe Anastasia Pavlyuchenkova, Daria Kasaktina, Veronika Kudermetova, Ekaterina Alexandrova e Liudmila Samsonova.

Questa la nota della federtennis statunitense: “Ci rendiamo conto che ogni organizzazione ha a che fare con diverse circostanze che influenzano le proprie decisioni. Basandoci sulla nostra situazione, permetteremo a tutti i giocatori eleggibili di competere nel torneo, senza nessun riferimento alla nazionalità. Gli atleti russi e bielorussi gareggeranno normalmente sotto bandiera neutra, come accaduto nei tornei delle scorse settimane e al Roland Garros”.