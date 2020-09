Us Open, sarà finale inedita fra Thiem e Zverev

Saranno Dominic Thiem e Alexander Zverev i due finalisti degli Us Open 2020. Si tratta di una finale inedita non solo a New York, ma in generale per i tornei dello Slam. L’austriaco, nella sua semifinale, rispetta il pronostico battendo Daniil Medvedev per 6-2, 7-6(7), 7-6(5), raggiungendo così per la quarta volta una finale dello Slam, la prima a Flushing Meadows.

Molto più combattuto l’altro penultimo atto della competizione: Zverev va sotto di due set contro Pablo Carreño Busta ma nelle successive tre frazioni si rende protagonista di un’epica rimonta, lasciando 10 game all’avversario e conquistando così la prima finale dello Slam nella propria carriera. Il punteggio finale vede il tedesco di origine russa vincere 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-3.

OMNISPORT | 12-09-2020 08:51