Us Open, Sinner contro Paul nel cuore della notte. Paolini apre con Muchova, delusione per Bolelli e Vavassori

L’Italia perde anche il doppio maschile con la coppia Bolelli e Vavassori che si arrende contro i tedeschi Krawietz e Puetz. Sinner contro lo statunitense Tommy Paul: si gioca nella notte italiana

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Sarà una levataccia per veri appassionati. Dopo tanti incontri giocatori in un orario favorevole, per i tifosi di Jannik Sinner arriva anche l’appuntamento notturno negli ottavi di finale contro lo statunitense Tommy Paul agli US Open. Orario decisamente più clemente invece per il match che vedrà opposta Jasmine Paolini alla ceca Muchova in programma come primo appuntamento al Louis Armstrong Stadium alle 17 italiane.

Sinner-Paul: appuntamento nel cuore della notte

Sarà un appuntamento per veri tifosi e appassionati l’ottavo di finale di Jannik Sinner contro Tommy Paul negli ottavi di finale degli US Open. L’azzurro è chiamato a un’altra prestazione importante. Lo statunitense, forte del sostegno dei tifosi di casa, è un giocatore molto difficile da affrontare. Tre i precedenti tra i due con l’ultimo che risale alla semifinale del Masters 1000 in Canada con l’azzurro che si impose in due et con il punteggio di 6-4 6-4. Nel 2022 invece vittoria per Paul a Estabourne in tre set, mentre nella prima occasione ebbe la meglio Jannik sul cemento di Madrid (quando il torneo si giocava ancora su quella superficie prima di passare alla terra rossa). Appuntamento come secondo match sull’Arthur Ashe dopo il match tra Iga Swiatek e Ljudmila Samsonova che comincerà intorno all’1 di notte. Quindi sveglie puntate intorno alle 2.30 ore italiane nella notte tra lunedì e martedì.

Paolini a caccia dei quarti con Muchova

Dopo le finali al Roland Garros e a Wimbledon, Jasmine Paolini prova a regalarsi qualcosa di importante anche negli Stati Uniti. L’azzurra vuole la qualificazione ai quarti di finale ma non sarà facile contro la ceca Karolina Muchova. L’appuntamento è Louis Armstrong Stadium alle 17 italiane. Per la toscana ci sarà da battere una vera e propria bestia nera visto che nei tre precedenti ha sempre avuto la meglio la ceca con l’ultimo match che risale però al 2021. Negli ultimi 3 anni le cose sono cambiate e l’azzurra promette battaglia.

Vavassori e Bolelli: che delusione

Altra eliminazione anticipata per il doppio azzurro composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori che si arrendono agli ottavi di finale degli US Open contro la coppia tedesca formata da Krawietz e Puetz. Match molto equilibrato con i tedeschi che si aggiudicano il primo set, gli azzurri che replicano nel secondo e per aggiungere maggiore pathos nel terzo si arriva al supertiebrek. La coppia tedesca non sbaglia praticamente nulla e porta a casa la vittoria. Per i due azzurri comunque prosegue la corsa alle Finals di Torino, saranno fondamentali i prossimi appuntamenti per blindare la qualificazione.