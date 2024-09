Us Open, Sinner fa impazzire l’Italia ma c’è anche chi rosica: ecco perché

Nonostante l'anno d'oro dell'azzurro c'è chi ancora non gli perdona la residenza all'estero e gli rinfaccia il caso doping

La prima polemica era nata dopo la vittoria degli Australian Open. 224 giorni dopo il successo arrivato in Oceania, Jannik Sinner si ripete e conquista il suo secondo Slam in carriera trionfando anche agli US Open. Non basta però a tutti che sia stato il primo italiano della storia a vincere lo slam sul cemento americano, c’è anche chi sui social lo attacca e scatena una polemica – che torna di moda – riguardante l’altoatesino.

Sinner, la polemica della residenza fiscale torna di moda

Sui social è tripudio per il tennista 23enne ma c’è una fetta di italiani che non lo ama (“Va bene che lo paragonano tutti a Tomba… ma ora mi pare che si stia un tantino esagerando”) chi rimette in ballo la storia del doping e tanti cui ancora non sta bene che la residenza fiscale dell’altoatesino sia a Montecarlo e che quindi, di conseguenza, Jannik Sinner campione degli US Open non paghi le tasse in Italia: “Trovo deludente che l’uomo che sarà portabandiera dello sport italiano non paghi le tasse in Italia, perché poi gli ospedali chi li paga?…” E ancora: “Sinner è italiano nello stesso identico modo in cui lo sono io. Ovvero in seguito al Trattato di Saint Germain che diede la cittadinanza italiana a chi aveva “pertinenza” nel Trentino e nel Sud Tirolo. Sinner al pari del sottoscritto e in virtù di questo anacronistico atto, può avere tutte le cittadinanze oltre quella italiana ma non quella.”

C’è poi chi lo difende: “Fosse per me lo libererei da ogni colore, da ogni appartenenza, da ogni fede, da ogni Nazione, da ogni bandiera. Io sarei con Jannik Sinner anche se non avesse più Patria…”

Sinner: per gli italiani deve cambiare residenza

Non si placano le polemiche sul web: “Dopo la vittoria di ieri reputo allucinante che un campione italiano a tutti gli effetti possa rifugiarsi da anni nel paradiso fiscale di Montecarlo.” E ancora: “Solo con la vittoria di ieri ha avuto quasi 3 milioni di euro come premio, se sei italiano devi avere la residenza fiscale in Italia e basta.” E infine c’è chi scrive: “Facile rappresentare la bandiera italiana nel resto del mondo ma trovare poi l’escamotage di avere la residenza fiscale a Montecarlo...”

