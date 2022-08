Us Open, sorteggiato il tabellone: Sinner e Berrettini sperano

25-08-2022 23:32

Giornata importante per gli Us Open 2022, con il sorteggio degli accoppiamenti del tabellone principale. Un torneo con le assenze di due big come l’infortunato Alexander Zverev e come Novak Djokovic, che non può entrare negli Stati Uniti perché non vaccinato contro il Covid-19.

Jannik Sinner e Matteo Berrettini possono così sperare di arrivare a giocarsi qualcosa di speciale. L’altoatesino debutterà contro il tedesco Daniel Altmaier, per poi poter affrontare il bulgaro Grigor Dimitrov al terzo turno e soprattutto il grande rivale Carlos Alcaraz ai quarti di finale.

L’esordio del romano sarà invece contro il boliviano Hugo Dellien. Poi per Berrettini il possibile terzo turno con Andy Murray e ai quarti ci sarebbe la sfida con Stefanos Tsitsipas. Il tennista greco potrebbe prima trovarsi di fronte Lorenzo Sonego al secondo turno.

Possibile incrocio con il polacco Hubert Hurkacz per Lorenzo Musetti, mentre Fabio Fognini potrebbe sfidare Rafael Nadal al secondo turno. Tra i vari big Nyck Kyrgios, finalista dell’ultimo Wimbledon, agli ottavi andrebbe ad affrontare il numero uno del mondo Daniil Medvedev.