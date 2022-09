US Open, tutto facile per Nadal. Ora c'è Tiafoe

04-09-2022 11:36

Continua il percorso di Rafael Nadal agli US Open di tennis, torneo che non disputava dal 2019.

Il maiorchino elimina, senza grosse difficoltà il redivivo francese Richard Gasquet con il punteggio di 6-0, 6-1, 7-5. Ora il mancino giocherà gli ottavi di finale nella giornata di lunedì: di fronte a lui Tiafoe.

Nadal, per la prima volta dall’inizio del torneo non ha lasciato nessun set per strada. Ora però, l’impegno diventa più serio con lo statunitense che dalla sua ha fatto fuori, per 7 – 6, 6 – 4, 6 – 4, l’argentino Diego Schwartzman.

Nadal, insieme a Sinner, è l’unico giocatore del circuito ad aver raggiunto ques’anno gli ottavi in tutte le prove Slam.