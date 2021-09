Us Open: Zverev troppo forte, Sinner lotta ma è eliminato

Niente quarti di finale degli Us Open per Jannik Sinner: il tennista altoatesino è stato battuto dal numero 4 del mondo Alexander Zverev, che si è imposto per 3 set a 0 con i parziali di 6-4, 6-4, 7-6.

Il tedesco, tra i favoriti per la vittoria finale, ha confermato la sua grande forma, mentre l’Azzurro ha giocato alla pari per buona parte del match ma ha sbagliato troppo nei momenti decisivi.

Zverev se la vedrà ai quarti con il vincente della sfida tra Opelka e Harris.

LA GARA

Primo set in equilibrio, ma Zverev piazza il break al quinto gioco e chiude il primo parziale 6-4. Il secondo procede in equilibrio fino al nono gioco, quando il tedesco, solido al servizio, conquista un altro break e si porta sul 2-0.

Nel terzo set Sinner subisce il break di Zverev al terzo gioco, poi controbreakka all’ottavo game e prende fiducia. Sul 6-5 non riesce però a sfruttare due set point, e Zverev porta il set al tie-break, dove si impone per 9-7 superando l’Azzurro in rimonta.

OMNISPORT | 06-09-2021 20:47