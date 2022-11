04-11-2022 22:56

Il trequartista diciannovenne, Scarpa d’Oro all’ultimo Concacaf U20, sta infatti per firmare un contratto milionario che lo porterebbe in Germania all’Eintracht. La società di Francoforte, nota per scovare talenti nel mondo pare non avere dubbi, ed ha versato nelle casse dei Philadelphia Union, che detengono il cartellino del ragazzo, una cifra che si aggira sui 4 milioni di dollari più bonus per il giocatore.

Paxten è atteso nei prossimi giorni in Germania per le visite mediche mentre resta in attesa di sapere se raggiungerà il fratello tra i pre-convocati del ct Gregg Berhalter per la preparazione in vista dei mondiali in Qatar. Il tecnico statunitense, noto per dare molto spazio a giocatori giovanissimi, potrebbe anche aggregare alcune delle stelline dell’Under 20 nel suo roster, e Paxten Aaronson pare proprio essere tra i papabili.