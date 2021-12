Vagnati: "Juric allenatore straordinario"

16-12-2021 21:32

Il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati a Mediaset ha parlato di Ivan Juric: “Quando si parla di progetto, si parla di cercare di ottenere risultati a lungo termine perché per il Torino questo è un anno zero che implica sofferenza e costruzione. Siamo all’inizio e trarre conclusioni ora sarebbe superfluo. Ivan è un allenatore straordinario e siamo contenti che sia con noi. Insieme a lui sono sicuro che faremo delle buone cose nel presente e nel futuro”.

“Sul futuro di Belotti? Abbiamo ancora sei mesi di contratto, cercheremo di fare il massimo come abbiamo sempre fatto per il Torino. Verso la fine del campionato ci parleremo e vedremo cosa fare in massima serenità, considerando il bene di tutti”.

OMNISPORT