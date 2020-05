Vagnati, saluto commosso alla Spal

L'ex direttore sportivo della Spal, Davide Vagnati, si è congedato dai tifosi e dalla città con un lungo messaggio postato sulla propria pagina Facebook. "Prima o poi doveva accadere – esordisce – onestamente in questo momento il sentimento che più mi pervade è la malinconia di tutto quello che siamo stati, quello che abbiamo costruito e perché no, quello che abbiamo vinto e raggiunto. Mi ricordo il primo giorno che arrivai al Centro Sportivo di Ferrara l'erba era alta 1/2 metro…capii subito che una città fantastica come Ferrara non meritava una situazione sportiva simile. Era luglio 2013 il resto è storia. Adesso mi sento solo di ringraziare Ferrara. Una cosa per cui andrò fiero, sono sincero non mi aspettavo tutto questo calore. Grazie".

Il ringraziamento al presidente Walter Mattioli. "Non è solo il presidente per me, ma è come un padre adottivo e lo sarà sempre. A lui voglio lasciare l'unico ringraziamento, senza sminuire nessuno sia chiaro, in primis la famiglia Colombarini, Simone ed Elisa, sono persone fantastiche che ci hanno permesso tutto questo con grandi sacrifici. Lo racconterò ai miei nipotini".

SPORTAL.IT | 02-05-2020 16:45